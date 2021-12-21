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В США предложили заполучить советские системы ПВО для Украины

The Drive: США не располагают средствами ПВО против России для Украины

Фото: Aaron Henson / globallookpress.com

США не располагают средствами противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности, занимающими промежуточное положение между системами MIM-104 Patriot и FIM-92 Stinger, не считая National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), которые можно было бы поставить Украине, пишет The Drive.

Согласно американскому изданию, поставка MIM-104 Patriot Киеву сопряжена с организационными и юридическими трудностями, в частности, потребовала бы присутствия военных Соединенных Штатов на Украине. Кроме того, обучение украинских военных работе с данной системой ПВО большой дальности заняло бы продолжительное время. По мнению The Drive, переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger не смог бы решить основную проблему Киева — защиту от якобы возможной массированной атаки с воздуха со стороны России. Также США, как пишет издание, ограничены в возможностях поставок NASAMS.

Тем не менее в публикации предложили способ, посредством которого США могли бы помочь Украине. «Правительство США могло бы попытаться получить дополнительные системы советской эпохи различного типа, с которыми украинские силы имеют больше опыта, из третьих стран, включая любые запасы такого оружия, остающиеся в бывших странах Варшавского договора, которые теперь являются частью НАТО», — уверяет издание.

В декабре командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа допустил возможность покупки страной противокорабельных ракет Harpoon в США.

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Иван Потапов
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