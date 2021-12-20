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На Украине допустили возможность покупки ракет в США

Командующий ВМС Украины: страна может купить ракеты Harpoon у США

Фото: U.S. Navy / Juan S. Sua / Globallookpress.com

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа допустил возможность покупки страной противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon в США. Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН.

«Я знаю, что мы движемся вперед, и нас ничто с этого пути не свернет. Кто бы чего ни хотел, на Украине уже сейчас есть ракетное оружие. И будет еще», — отметил Неижпапа, отвечая на вопрос о переговорах по получению ракет Harpoon.

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Ранее Неижпапа рассказал об американском вооружении для украинского флота. По его словам, в 2022 году предприятия начнут монтаж американского оружия. Катера типа Island американского производства получат артиллерийские установки калибра 30 миллиметров и ракеты.

Также командующий ВМС Украины рассказал о планах по замене советских самолетов-амфибий. Он отметил, что в течение следующих пяти лет советские самолеты Бе-12 заменят новой моделью.

В октябре командующий Черноморским флотом (в 1998-2002 годах) адмирал Владимир Комоедов рассказал о защищенности российских кораблей. Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) могут сбивать дозвуковые ракеты Tomahawk и Harpoon.

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Даниил Иринин
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