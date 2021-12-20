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На Украине рассказали об американском вооружении для флота

Defence Express: катера типа Island получат пушки Bushmaster и ракеты Hydra II

Фото: Paul Hanna / Reuters

В 2022 году Военно-морские силы Украины (ВМСУ) начнут монтаж вооружения американского производства на катера типа Island. Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа рассказал о новом вооружении. Об этом сообщает Defence Express.

Командующий отметил, что катера типа Island получат артиллерийские установки калибра 30 миллиметров и ракеты. «Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров», — сообщил Неижпапа.

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В публикации отмечают, что катера могут получить артиллерийские установки Bushmaster II Mk44 калибра 30 миллиметров. Пушечное вооружение дополнит комплекс APKWS с управляемыми ракетами Hydra 70.

Неижпапа сообщил, что украинский флот должен получить пять катеров типа Island и 12 катеров типа Mark VI.

В августе издание Defence News рассказало о пожертвованиях для ВМСУ. В публикации отметили, что США обязались пожертвовать 5 катеров типа Island в рамках программы Excess Defense Articles (EDA).

В октябре 2019 года судно Ocean Freedom доставило в порт Одессы два списанных патрульных катера типа Island. Церемонию передачи кораблей провели в марте 2018 года.

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Даниил Иринин
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