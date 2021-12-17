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Украина откажется от советских самолетов-амфибий

Defence Express: самолеты Бе-12 морской авиации украинских ВМС заменят

Фото: U.S. Navy / Wikimedia

Украинские военно-морские силы откажутся от советских самолетов Бе-12, а также вертолетов Ка-27 и Ка-29. Решение обусловлено трудностями с обслуживанием. Об этом сообщает Defence Express.

Командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа заявил, что морская авиация может получить новый вертолет. Флот ищет замену советским вертолетам Ка-27 и Ка-29. Он подчеркнул, что запчасти для вертолетов производят российские предприятия.

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Также в течение следующих пяти лет Бе-12 планируют заменить новым морским патрульным самолетом.

В публикации отмечают, что в составе морской авиации ВМСУ находится два Бе-12. Один из самолетов с 2019 года стоит на Николаевском авиаремонтном заводе.

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 совершил первый полет в 1960 году. До 1973 года было выпущено 143 самолета. Часть летающих лодок передали Украине при разделе Военно-воздушных сил Черноморского флота.

В августе издание The National Interest оценило вклад союзников Украины в создание «москитного флота». В публикации отметили поставки катеров типа Island и Mark VI из США.

В июле в публикации Defence Express предположили, что Россия не смогла применить беспилотники «Форпост» в ходе учений в Черном море. Этим объяснили применение самолетов Бе-12.

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Даниил Иринин
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