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Российский губернатор оценил запрет транзита из Белоруссии через Литву

Губернатор Алиханов о запрете транзита из Белоруссии через Литву: я очень переживаю
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил инициативу Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии. Он рассказал в интервью РИА Новости, что обеспокоен, так как Калининград потребляет белорусские продукты.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только», — сказал он.

Губернатор добавил, что видит в решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.

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19 ноября

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что запрет на транзит белорусских товаров через территорию Литвы может навредить российским гражданам, проживающим в Калининградской области.

16 декабря сообщалось, что министерство транспорта Литвы подготовило законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории республики. Позже пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз обвинил власти Литвы в агрессии, цинизме и нарушении международного права. По его словам, создаются условия «для полного запрета поставок и транзита любых белорусских товаров для дальнейшей перевозки морем».

Запад ввел очередной пакет санкции против Минска на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

Марина Совина
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