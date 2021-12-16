Россия увидела в действиях Литвы угрозу Калининградской области

Запрет на транзит белорусских товаров через территорию Литвы может навредить российским гражданам, проживающим в Калининградской области. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел. Под угрозой находятся экономика и социальное положение граждан России.

Захарова добавила, что действия Литвы не останутся без ответа со стороны России, однако пока ограничилась призывом к литовским властям соблюдать ранее установленные договоренности. «Призываем партнеров ... сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области», — заявила представитель МИД.

Ввести ограничения на белорусские товары в Литве собрались из-за европейских санкций, принятых в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Несколько тысяч мигрантов с белорусской стороны осенью пытались прорваться на территорию Европейского союза, однако были остановлены польскими пограничниками. В результате столкновений на границе пострадали польские солдаты, а несколько беженцев замерзли насмерть. ЕС обвиняет власти Белоруссии в рукотворном создании кризиса.

Ранее литовское министерство транспорта подготовило законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории республики. Вопрос стоит в Литве настолько остро, что несколько министров даже готовы были уйти в отставку из-за проблем с осуществлением санкций в отношении Белоруссии.

