Популярный блогер назвал три главных отличия США от России

Популярный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, назвал три главных отличия между странами. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Макарена».

Сардаров отметил, что отличий между Россией и США много, но одно из самых ярких — это климат. Как объяснил блогер, в Лос-Анджелесе, где он снимал квартиру, гораздо теплее, чем в Москве. Также блогер обратил внимание на то, что в странах по-разному относятся к самовыражению.

«Инакомыслие в любой форме [в США] никак не ущемляется, что бы ты ни делал. Хоть с перьями на жопе ходи, хоть с голой жопой и так далее», — заявил он.

Третье отличие, по мнению Сардарова, связано с менталитетом. Он объяснил, что с детства жил в Москве и тесно общался с кавказцами и русскими. Блогер отметил, за это время он понял, как они мыслят, чувствуют, а также то, какие у них базовые установки. «Там, [в США], когда заходит [в помещение] латинос, черный или американец, ты не понимаешь вообще, что происходит. Барьер очень сильный. Ты не свой для них, а они непонятны для тебя», — поделился он.

Ранее Сардаров раскрыл причину провала карьеры в Америке. По мнению блогера, ему помешало незнание английского языка. Он подчеркнул, что с американцами невозможно дружить без знания их языка. При этом Сардаров уточнил, что, чтобы добиться успеха в США и обзавестись связями, нужно как минимум жить в стране пять-десять лет.