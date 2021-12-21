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Автодилеров заподозрили в провоцировании роста цен на машины в России

ФАС: заявления некоторых дилеров могут спровоцировать необоснованный рост цен на авто

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила гендиректора автосалонов Fresh Auto и вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Дениса Мигаля о недопустимости высказываний, которые могут нарушать закон о конкуренции. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее в некоторых СМИ появились заявления Мигаля о том, что цены на легковые машины в следующем году будут расти. В ФАС заподозрили, что такие заявления могут спровоцировать необоснованный рост цен на авто. «Организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести в том числе к установлению или поддержанию цен», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что законность отказа некоторых официальных автомобильных дилеров в Белоруссии продавать машины россиянам проверят специалисты антимонопольных органов. На белорусских складах есть много востребованных моделей авто. Их продают без наценок по стоимости, рекомендованной производителями, а сами цены часто ниже российских.

В декабря Минпромторг захотел ограничить 10 процентами максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин. Власти выступили за то, чтобы лимит действовал даже в периоды пикового спроса.

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Платон Щукин
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