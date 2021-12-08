Белорусских и российских автодилеров проверят на сговор

Законность отказа некоторых официальных автомобильных дилеров в Белоруссии продавать машины россиянам проверят специалисты антимонопольных органов, пишет Autonews.ru.

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Ранее сообщалось, что белорусские дилерские центры перестали продавать новые автомобили россиянам. Они ссылаются на договоренности с российскими коллегами, которые разрешают оформлять документы на новые машины только покупателям с белорусскими паспортами.

Этой информацией заинтересовались в департаменте антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии. Начата проверка, после нее в департаменте сделают вывод о наличии либо отсутствии возможного признака нарушения общих правил конкуренции.

Ситуация напоминает раздел между собой рынков и клиентов, продавцы могут оказаться участниками картельного сговора, считает адвокат Константин Ерохин. Участников могут наказать крупными штрафами и привлечь их к уголовной ответственности, добавил он.

На белорусских складах есть много востребованных моделей авто. Их продают без наценок по стоимости, рекомендованной производителями, а сами цены часто ниже российских. Ранее источник в одном из официальных дилерских центров Lada в Белоруссии рассказал, что россиянам предлагают оформить машину на родственников с белорусским паспортом. Потом этот автомобиль можно переоформить уже непосредственно на нового собственника.