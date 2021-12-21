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В Болгарии заявили о нежелании размещать у себя дополнительный контингент НАТО

Министр обороны Болгарии Янев: нет основания размещать у себя дополнительные силы НАТО

Фото: Globallookpress.com

Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что страна не хочет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО, поскольку не видит в этом необходимости. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Он также отметил, что в альянсе делают различного рода комментарии относительно увеличения военного присутствия российских военных у границ Украины и необходимости ответить на это увеличением контингента НАТО в Болгарии и Румынии. По его словам, окончательное решение на этот счет пока не было принято.

«Подобные прения, соответственно, могут привести к нежелательному росту напряженности в регионе. На данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу альянсу и его зоне безопасности. В связи с чем считаю, что нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории», — подытожил министр.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что территориальная целостность и нерушимость границ Украины крайне важны для стран Балтии, и они готовы немедленно предоставить ей любую помощь в случае необходимости. Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также поддерживают реформы в оборонном секторе страны и ее стремление взаимодействовать с НАТО для обеспечения своей безопасности.

Марина Совина
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