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У стареющих клеток обнаружили невосприимчивость к антивозрастным препаратам

Ученые Института цитологии РАН обнаружили устойчивость к антивозрастным препаратам

Изображение: Годнауки.рф

Ученые Института цитологии РАН обнаружили, что некоторые стареющие клетки устойчивы к препаратам-сенолитикам и механизмам, провоцирующим программируемую клеточную смерть. Такие клетки ограничивают эффективность антивозрастных препаратов и продолжают оказывать вредное воздействие на окружение. Об этом сообщается в пресс-релизе исследования, опубликованном на сайте Годнауки.рф.

В норме стареющие (или сенесцентные) клетки уничтожаются иммунитетом, однако с возрастом или при различных заболеваниях очищение становится менее эффективным. В результате повышается риск воспалительных реакций, а также нейродегенеративных заболеваний, например, болезней Паркинсона или Альцгеймера, остеоартрита, сердечно-сосудистых нарушений. Ранее считалось, что сенолитики блокируют любые механизмы, повышающие выживаемость сенесцентных клеток при апоптозе (процесс программируемой клеточной смерти), однако новое исследование показало, что это не так.

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Исследователи провели опыты на стволовых клетках, которые способны превращаться в различные типы других клеток: жировые, костные, хрящевые, мышечные и нервные. Культуры были подвергнуты воздействию повреждающих ДНК веществ и перекиси водорода, запускающей окислительный стресс, чтобы смоделировать процесс старения. Через определенное время ученые попытались убить клетки сенолитиками.

Результаты показали, что все типы стволовых клеток оказались невосприимчивы к препаратам. Таким образом, сенолитики действуют только на те клетки, которые не приобрели устойчивости к апоптозу. По мнению авторов работы, вероятно, что препараты влияют на другие необходимые для выживания старых клеток механизмы, а не на те, что связаны с апоптозом. Чтобы убить такие клетки, необходимо использовать дополнительные препараты.

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Александр Еникеев
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