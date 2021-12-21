Реставрацию дворца Алфераки в Таганроге завершат в 2022 году

Реставрацию дворца Алфераки в Таганроге, которая началась в мае 2020 года, завершат в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Правительства Ростовской области.

Известно, что на работы было направлено более 198 миллионов рублей из федерального бюджета. Внутри здания уже проложен паркет, а также отреставрированы фасад, интерьеры подвала и главной лестницы. На данный момент на объекте завершаются работы по золочению второго этажа и Александровского зала, устройству гранита на веранде внутреннего двора. Также установлены охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Дворец был построен в 1848 году и принадлежал главе Таганрога, помещику Николаю Алфераки. Позже он перешел к купцу Дмитрию Негропонте, который, в свою очередь, продал его купеческому обществу для клуба «Коммерческое собрание». С конца XIX века в здании начал действовать историко-краеведческий музей. В настоящее время он входит в Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.

Ранее в декабре сообщалось, что в Калининграде отреставрировали старинный четырехэтажный дом немецкой постройки, расположенный на Киевской улице. Стены первого этажа и обрамления окон покрасили в кофейне-коричневый цвет, верхний этаж стал бледно-бежевого оттенка, а на лицевом фасаде установили барельеф совы.