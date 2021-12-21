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Спорт

Черышев рассказал о важном совете от Роналду

Футболист Криштиану Роналду посоветовал Денису Черышеву играть в бутсах с железными шипами
Денис Черышев (в центре)

Денис Черышев (в центре). Фото: Denis Cheryshev / globallookpress.com

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о совете, который дал ему нападающий Криштиану Роналду во времена совместных выступлений за мадридский «Реал». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен вспомнил, что португалец всегда тренировался и выступал в бутсах с железными шипами, а он сам — с резиновыми. «Криштиану сказал: “Ты фланговый футболист, и тебе важно не поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в МЮ меня научили”», — привел слова Роналду российский футболист. После этого Черышев стал играть только в бутсах с железными шипами.

В 2019 году российский тренер Дмитрий Черышев, отец Дениса Черышева, рассказал, как его сын учил Роналду русскому языку. Португалец, находившийся в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, спрашивал у Черышева-младшего, как на русском сказать «Я тебя люблю», а также другие фразы.

Денис Черышев выступал за молодежную команду «Реала». В 2012-м он дебютировал в основном составе клуба и сыграл два матча вместе с Роналду.

Анастасия Борисова
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