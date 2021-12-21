Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны

МИД Китая призвал НАТО отказаться от идеологических предрассудков и делать больше ради международной и региональной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство КНР.

«Будучи крупнейшим военным альянсом в мире, НАТО должна отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности», — так в ведомстве прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам альянса не включать Украину в состав организации.