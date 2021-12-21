Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Актера из «Секса в большом городе» уволили за сексуальное насилие

NYT: актер Крис Нот уволен из сериала «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Актер Криса Нота, известный по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», лишился роли в в телепроекте CBS «Уравнитель». Его уволили после обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет The New York Times.

«Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах "Уравнителя", решение принято незамедлительно», — заявили Universal Television и CBS.

«Уравнитель» — криминальная драма Universal Television и CBS Television Studios. Нот играл в сериале Уильяма Бишопа — бывшего директора ЦРУ и старого друга главной героини шоу, бывшего агента ведомства. Ее роль исполняет Куинн Латифа.

Сообщается, что Нот появится только в тех сериях, которые были сняты до обвинений в сексуальном насилии. Однако пока неизвестно, заменит его другой артист или сценарий сериала полностью перепишут, чтобы убрать из него без персонажа Бишопа.

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, актер пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Позже к этим обвинениям присоединилась третья женщина. По словам потерпевшей, Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВОЗ оценила скорость распространения омикрон-штамма
Глава МЧС предложил сделать в России обязательное страхование от пожаров
Блогерша раскрыла секрет молодости лица и удивила подписчиков
Главу НАТО назвали плюющей в глаза Кремлю марионеткой Вашингтона
Россиянам раскрыли дату выхода нового сезона «Сватов»
Три самолета не смогли приземлиться в российском аэропорту из-за непогоды
Актера из «Секса в большом городе» уволили за сексуальное насилие
Девушка встретила неожиданных соседей в родильной палате
Песков назвал успехом РФПИ продвижение «Спутника V» в 71 стране
Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко
Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны
В России подсчитали погибшие компании
Россиянам назвали главные ошибки при покупке жилья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter