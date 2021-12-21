Россияне попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от COVID-19

Россияне с рассеянным склерозом попросили Минздрав уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19 и включить их заболевание в список. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на петицию группы пациентов на Сhange.org.

Издание отмечает, что список заболеваний, которые являются противопоказаниями для прививки против коронавируса, еще не опубликован, однако уже сформирован.

Авторы обращения отметили, что до лета 2021 года вакцинация больных с рассеянным склерозом была исключена. Однако обновленные временные методические рекомендации Минздрава от 30 октября 2021 года не включают аутоиммунные заболевания в список противопоказаний для вакцинации от коронавируса. В петиции пациенты также указывают, что рассеянный склероз — тяжелая и не до конца изученная болезнь, ее течение индивидуально.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала в разговоре с «Лентой.ру» основные противопоказания к вакцинации против COVID-19. По ее словам, основными противопоказаниями являются любые хронические заболевания в стадии обострения, например, декомпенсация сахарного диабета.

В начале декабря «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.