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Россияне попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от COVID-19

«Ъ»: россияне попросили Минздрав уточнить список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россияне с рассеянным склерозом попросили Минздрав уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19 и включить их заболевание в список. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на петицию группы пациентов на Сhange.org.

Издание отмечает, что список заболеваний, которые являются противопоказаниями для прививки против коронавируса, еще не опубликован, однако уже сформирован.

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Авторы обращения отметили, что до лета 2021 года вакцинация больных с рассеянным склерозом была исключена. Однако обновленные временные методические рекомендации Минздрава от 30 октября 2021 года не включают аутоиммунные заболевания в список противопоказаний для вакцинации от коронавируса. В петиции пациенты также указывают, что рассеянный склероз — тяжелая и не до конца изученная болезнь, ее течение индивидуально.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала в разговоре с «Лентой.ру» основные противопоказания к вакцинации против COVID-19. По ее словам, основными противопоказаниями являются любые хронические заболевания в стадии обострения, например, декомпенсация сахарного диабета.

В начале декабря «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Марина Совина
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