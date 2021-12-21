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Футболист клуба РПЛ назвал проблемой для дагестанца снять жилье в Москве

Игрок «Урала» Гаджимурадов: не мог снять квартиру в Москве из-за того, что я дагестанец

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Рамазан Гаджимурадов назвал проблемы, с которыми столкнулся в Москве. Об этом сообщает Sport24.

Футболист рассказал, что очень сложно было снять квартиру, так как арендаторы были готовы сдавать жилье только славянам. «Или из банка звонили: "Не хотите оформить кредитную карту?" Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: "Извините, дагестанцам не даем"», — рассказал Гаджимурадов.

Игрок клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) добавил, что ему отказали даже в покупке телефона в кредит. То решение Гаджимурадов также связал со своим происхождением.

В Москве полузащитник выступал за «Велес» с 2017 по 2019 год, который тогда играл во втором дивизионе. В «Урал» хавбек перешел зимой этого года. В нынешнем сезоне Гаджимурадов провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Алексей Гусев
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