Футболист клуба РПЛ назвал проблемой для дагестанца снять жилье в Москве

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Рамазан Гаджимурадов назвал проблемы, с которыми столкнулся в Москве. Об этом сообщает Sport24.

Футболист рассказал, что очень сложно было снять квартиру, так как арендаторы были готовы сдавать жилье только славянам. «Или из банка звонили: "Не хотите оформить кредитную карту?" Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: "Извините, дагестанцам не даем"», — рассказал Гаджимурадов.

Игрок клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) добавил, что ему отказали даже в покупке телефона в кредит. То решение Гаджимурадов также связал со своим происхождением.

В Москве полузащитник выступал за «Велес» с 2017 по 2019 год, который тогда играл во втором дивизионе. В «Урал» хавбек перешел зимой этого года. В нынешнем сезоне Гаджимурадов провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.