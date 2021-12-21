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По факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе возбудили дело

СК: по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе возбудили уголовное дело против инженера

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

Дело возбудили против инженера, который, по версии следствия, выдал свидетельство о проверке.

Согласно выданному свидетельству система в шахте была проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов, были исправны и работали надлежащим образом. В СК отметили, что инженер фактически не посещал горные выработки, из-за чего произошла угроза жизни и здоровью работников шахты.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии федерального бюджетного учреждения "Кемеровский центр стандартизации и метрологии", подозреваемого в совершении преступления... неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

О ЧП на шахте в Кузбассе стало известно в воскресенье, 19 декабря. В момент аварии на смене находились 139 горняков, горноспасатели провели эвакуацию всех шахтеров. Владеющая шахтой компания «СУЭК-Кузбасс» заявила, что предварительной причиной ЧП стало самонагревание пласта, который находился в нерабочей зоне.

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Марина Совина
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