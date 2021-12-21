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Украину заподозрили в попытках отравить воду в Донбассе

Депутат народного совета ДНР: Украина может отравить воду в реке Северский Донец
Река Северский Донец

Река Северский Донец. Фото: Gryllus70 / Wikimedia

Украина может попытаться отравить питьевые источники в Донбассе, в том числе реку Северский Донец, где на протяжении нескольких недель фиксируется повышенный уровень вредных химических веществ. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.

По словам политика, власти республики располагают достаточной информацией о сбросах в Северский Донец отходов, которые существенно влияют на качество воды в населенных пунктах. Он напомнил, что данная река берет начало в подконтрольных Киеву территориях и фактически является единственным пресным источником для жителей региона.

«Несколько недель была непонятная ситуация с водой, с запахом химических веществ, были примеси аммония и еще каких-то веществ. Я не исключаю, что Украина попытается отравить воду», — сказал Бердичевский. Депутат также назвал украинское руководство «террористической организацией» и заподозрил, что оно может пойти на «все что угодно» ради своих интересов.

Ранее представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали о прибытии снайперов ВСУ в район подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Они предположили, что в этом районе в скором времени могут начаться военные провокации.

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Алевтина Запольская
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