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Додона вызвали на допрос по делу о хищениях

Генпрокуратура Молдавии допросит экс-президента Додона по делу о хищении госсредств

Фото: Globallookpress.com

Экс-президента Молдавии, лидера Партии социалистов Игоря Додона вызвали в Генеральную прокуратуру для допроса по уголовному делу о хищениях на закупках электроэнергии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Мариана Керпек, передает «Sputnik Молдова».

В Гепрокуратуре рассказали, что дело касается преступной схемы, которую в начале 2008 года осуществили руководители государственной компании Energocom. Путем необоснованного увеличения закупочной цены импортируемой в страну электроэнергии им удалось присвоить госсредства в размере 11,9 миллиона долларов (более 884 миллионов рублей).

В ведомстве добавили, что схема была реализована по предварительному сговору с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры и Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии.

Отмечается, что допрос бывшего президента должен состояться 27 декабря.

Ранее власти Молдавии заподозрили в незаконном обогащении бывшего гендиректора компании Termoelectrica Вячеслава Ени. На фоне этих подозрений руководитель организации, через которую республика погасила долг перед «Газпромом», подал в отставку.

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Георгий Нестеров
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