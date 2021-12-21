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ВОЗ спрогнозировала «шторм» коронавируса в Европе

Представитель ВОЗ Клюге: омикрон-штамм станет доминантным в Европе в ближайшие недели

Фото: Pixabay

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге оценил сроки распространения омикрон-штамма коронавируса в Европе. По его мнению, этот вариант COVID-19 станет доминантным во многих странах Европы в ближайшие недели, передает Associated Press.

На пресс-конференции в Вене Клюге спрогнозировал приближение «очередного шторма» коронавируса. По его словам, в течение нескольких недель омикрон-штамм станет доминантным во многих странах европейского региона, что «подтолкнет уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти».

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Представитель ВОЗ добавил, что омикрон-штамм COVID-19 выявили минимум в 38 из 53 стран, входящих в европейский регион. Новая мутация вируса уже стала доминантной в Великобритании, Дании и Португалии. Клюге подчеркнул, что за минувшую неделю в Европе зафиксировали 2,6 миллиона новых случаев заражения коронавирусом, что на 40 процентов превышает показатели предыдущей недели.

Клюге отметил, что у 89 процентов пациентов с омикроном наблюдаются те же симптомы, что и при других штаммах коронавируса — кашель, боль в горле и повышенная температура. Наиболее часто новую мутацию COVID-19 находили у людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил скорость распространения омикрон-штамма. Он подчеркнул, что мутация распространяется быстрее других вариантов коронавируса и представляет опасность для привитых. Гебрейесус также призвал отменить массовые праздники для защиты от омикрон-штамма.

Марина Совина
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