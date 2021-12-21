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Глава ВОЗ призвал отменить массовые праздники

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал перенести новогодние праздники для защиты от омикрон-штамма

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал людей отменить свои планы на новогодние и рождественские праздники для защиты от распространения омикрон-штамма коронавируса. Его слова с брифинга в штаб-квартире организации в Женеве приводит Bloomberg Quicktake.

Глава ВОЗ призвал перенести массовые новогодние мероприятия, назвав это трудным, но необходимым решением. «Лучше отменить праздник, чем потерять жизнь. Все мы хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни», — сказал Гебрейесус.

На брифинге глава ВОЗ заявил, что, по его прогнозам, пандемия COVID-19 закончится в 2022 году. Это станет возможным, только если 70 процентов населения планеты вакцинируются к середине следующего года.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что омикрон может стать «живой вакциной» и позволит победить пандемию COVID-19. Она отметила, что такой итог возможен, но подчеркнула, что на данный момент говорить о переходе коронавируса в статус эндемического заболевания рано, поскольку пациентов с омикроном недостаточно.

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Дмитрий Сотак
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