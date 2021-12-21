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Стало известно о пострадавших в ДТП с губернатором Кузбасса Цивилевым

РЕН ТВ: в ДТП с губернатором Кемеровской области Цивилевым пострадали три человека

Кадр: страница «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте»

В аварии с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым на трассе Кемерово-Новокузнецк пострадали три человека. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, на трассе столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. Предварительно, причиной ДТП стали сложные погодные условия.

Авария со служебным автомобилем губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым произошла во вторник, 21 декабря. Глава региона ехал на встречу с семьями пострадавших на шахте «Листвяжная». Как сообщили в администрации Кузбасса, в результате аварии губернатор не пострадал, погибших нет.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, пострадали еще 106 россиян. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

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Анастасия Шейкина
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