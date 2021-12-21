Обвиняемый в убийствах вор в законе Рашад Гянджинский отказался от присяжных

Мосгорсуд рассмотрит дело обвиняемого в двойном убийстве 43-летнего Рашида Исмаилова, известного в криминальном мире как вор в законе Рашад Гянджинский. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Исмаилов обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, групповом убийстве 12-летней давности и незаконном обороте оружия. Он отказался от коллегии присяжных заседателей и предпочел рассмотрение его дела судьей.

Согласно материалам уголовного дела, Гянджинский принял участие в борьбе за контроль над одним из овощных рынков Москвы. 13 мая 2009 года он вместе с сообщником расстрелял находившихся в автомобиле двух криминальных авторитетов из группировки влиятельного азербайджанского вора в законе Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). В общей сложности по погибшим было выпущено 29 пуль из пистолета и автомата.

Ленкоранский вел затяжную войну с другим известным вором в законе из Азербайджана Надиром Салифовым, известным как Лоту Гули. Расправа со сподвижниками Ленкоранского помогла Исмаилову получить титул вора в законе на воровской сходке (собрание авторитетных представителей криминального мира). Получив корону, он начал контролировать так называемый общак (неформальная воровская казна) и получил право руководить криминальными авторитетами более низкого ранга.

В 2018 он был задержан белорусскими правоохранительными органами в одном из коттеджей Минска и был осужден за хранение наркотиков, оружия и поддельный паспорт. Вору дали десять лет, но освободили досрочно и передали России для расследования его преступной деятельности.

11 декабря 2021 года обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено столичной прокуратурой и передано в суд для рассмотрения по существу.