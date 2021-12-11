Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Дело смотрящего за Москвой вора в законе о двойном убийстве передали в суд

Прокуратура обвинила смотрящего за Москвой вора в законе Исмаилова в двойном убийстве

Фото: Прайм Крайм

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении криминального авторитета Рашада Исмаилова по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Материалы по теме:
Золотой вор Он держит воровской общак и назначает смотрящих. Его дом — особняк на Рублевке
Золотой ворОн держит воровской общак и назначает смотрящих. Его дом — особняк на Рублевке
6 октября
Люди гибнут за базар За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Люди гибнут за базарЗа оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
4 октября

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Исмаилов известен в преступном мире как вор в законе Рашад Гянджинский, он является смотрящим за Москвой. По данным следствия, он с 2013 года является вором в законе. Авторитет отвечал за наполнение общака для финансовой поддержки заключенных в СИЗО и колониях, назначал представителей преступного мира на нижестоящие уровни преступной иерархии, проводил воровские сходки. Ранее он был неоднократно судим за различные преступления.

Исмаилова обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве двух лиц, а также в незаконном приобретении огнестрельного оружия. Максимальное наказание по самой тяжкой — «убойной» — статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Следствие установило, что в мае 2009 года Исмаилов с сообщником, находясь напротив кафе на Измайловском шоссе, расстреляли из автомата и пистолета двоих мужчин, которые сидели в припаркованном автомобиле. От полученных ранений они скончались на месте. Мотивом расправы стала месть за убийство близкого знакомого Исмаилова.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали цель звонка Байдена Зеленскому
США захотели усадить Россию и Украину за стол переговоров
Дело смотрящего за Москвой вора в законе о двойном убийстве передали в суд
Россиянин рассказал о поджоге старого ковра в подъезде дома
МИД России призвал НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии
На юго-западе Москвы заметили пристающего к детям мужчину
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в падении
Исследователи усомнились в настоящем числе заразившихся омикрон-штаммом в России
Шольц провел первый телефонный разговор с Байденом в должности канцлера
TikTok назвал самый популярный ролик в рунете 2021 года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter