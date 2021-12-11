Дело смотрящего за Москвой вора в законе о двойном убийстве передали в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении криминального авторитета Рашада Исмаилова по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Исмаилов известен в преступном мире как вор в законе Рашад Гянджинский, он является смотрящим за Москвой. По данным следствия, он с 2013 года является вором в законе. Авторитет отвечал за наполнение общака для финансовой поддержки заключенных в СИЗО и колониях, назначал представителей преступного мира на нижестоящие уровни преступной иерархии, проводил воровские сходки. Ранее он был неоднократно судим за различные преступления.

Исмаилова обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве двух лиц, а также в незаконном приобретении огнестрельного оружия. Максимальное наказание по самой тяжкой — «убойной» — статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Следствие установило, что в мае 2009 года Исмаилов с сообщником, находясь напротив кафе на Измайловском шоссе, расстреляли из автомата и пистолета двоих мужчин, которые сидели в припаркованном автомобиле. От полученных ранений они скончались на месте. Мотивом расправы стала месть за убийство близкого знакомого Исмаилова.