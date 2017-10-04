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Люди гибнут за базар

За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела

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Фото: Reuters

В конце сентября у торгово-ярмарочного комплекса (ТЯК) «Москва» — одного из крупнейших в столице — произошли массовые волнения. Их причиной, предположительно, послужило избиение одного из торговцев местной охраной: то ли молодой человек не платил по счетам, то ли самовольно перевозил грузы. Этот случай наглядно показывает: времена лихих 90-х с их безграничным беспределом хоть и канули в Лету, но на крупнейших рынках Москвы по-прежнему свои порядки, далекие от закона. Подробности о темных делах, творящихся за оградами торговых объектов Москвы, выясняла «Лента.ру».

Смерть рыночного властелина

...Поздней ночью 18 августа 2016 года черный джип Range Rover отъехал от отеля в самом сердце турецкого Стамбула. Следом двинулась машина сопровождения — но внедорожник резво рванул с места, и бодигарды немного отстали. Это их спасло от верной гибели: Range Rover угодил под шквальный огонь киллеров, буквально изрешетивших внедорожник из израильских пистолетов-пулеметов Uzi с глушителями (на месте преступления нашли 65 гильз). Убийцы намеревались разобраться и с сопровождающими — но водитель резко ударил по тормозам, дал задний ход и ушел с линии огня, а киллеры сразу же скрылись с места преступления.

Мишенью был человек, сидевший на заднем сиденье Range Rover, — 41-летний азербайджанский криминальный авторитет Ровшан Джаниев по кличке Ленкоранский. Пули убийц достигли цели: водитель Ленкоранского получил тяжелые ранения, а он сам в тот же день скончался в клинике Florence Nightingale. Его тело спецрейсом доставили в азербайджанский город Ленкорань, где 19 августа 2016 года состоялись похороны. На траурную церемонию пришли тысячи людей.

Именно Ленкоранского считали возможным заказчиком совершенного в 2013 году убийства Аслана Усояна (известного как Дед Хасан), лидера тбилисского и курдского преступных кланов, негласного короля преступного мира страны. Вполне вероятно, что курды хотели отомстить за его гибель. Среди врагов Ленкоранского значился и Гули: под этой кличкой в криминальных кругах известен 44-летний Салифов Надир Нариман оглы, тоже азербайджанец. Он был коронован в 2000 году в возрасте 27 лет. По словам редактора российского портала «Прайм Крайм» Виктории Гефтер, «среди азербайджанских воров Гули безоговорочно признается первым номером».

Обычно все коммерческие дела криминальных авторитетов и воров в законе надежно скрыты от посторонних глаз, это тайна за семью печатями. Тем не менее, как отмечает Виктория Гефтер, про Ленкоранского было известно, что ему принадлежали торговые точки на «Фуд Сити», крупнейшем оптово-розничном продовольственном центре столицы, расположенном на Калужском шоссе. После гибели Джаниева хозяйством занялся 39-летний Заур Ахмедов, двоюродный брат и одновременно шурин Ленкоранского.

Опасное наследство

Процветающий бизнесмен Ахмедов не забывал об убийстве двоюродного брата: по данным ИА «Прайм Крайм», он неоднократно заявлял, что готов потратить все доставшиеся от Ровшана несметные богатства, чтобы отомстить за него.

Никто из сколько-нибудь влиятельных преступных фигур смертельно опасное предприятие Ахмедова не поддержал. Однако агентство отмечает, что, по оперативным данным, именно он выступил финансовым спонсором недавнего отстрела людей Гули.

«Ахмедов пытается проводить ту же самую политику в отношении Гули, которую проводил Ровшан, поэтому жизнь Заура висит на волоске», — объясняет Виктория Гефтер.

Первый среди главных

По информации некоторых СМИ, к контролю за крупнейшими рынками столицы может иметь отношение Вагиф Сулейманов (Вагиф Бакинский) — единственный из воров в законе, легально проживающий на территории России. Впрочем, именно его статус, судя по всему, — главная помеха каким-либо активным действиям в торговой сфере.

«Вагиф, насколько мне известно, прямого отношения к рынкам не имеет. Во всяком случае, он всячески дистанцируется от передела сфер влияния на рынках, потому что это чревато разборками и повышенным вниманием со стороны правоохранительных органов — читайте, казенным домом», — говорит Виктория Гефтер.

В сети упоминается, что к торговым разборкам может быть причастен вор в законе Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский). Однако, по мнению редактора ИА «Прайм Крайм», это далеко от истины.

«Рашад — человек Гули, обособленно ничего не контролирует. Гули, как я говорила, среди азербайджанцев — номер один, поэтому все контролирует он», — заключает Виктория Гефтер.

Впрочем, за влияние на столичных рынках бьются не только знаковые фигуры воровского мира, но и менее крупные, хотя и не менее опасные криминальные авторитеты.

Двое из ларца

21 сентября, на второй день беспорядков у ТЯК «Москва», «Росбалт» со ссылкой на собственный источник сообщил, что торговцы из Таджикистана и их земляки, работающие на рынках «Фуд Сити» и «Садовод», находятся под плотной опекой двух криминальных авторитетов — неких Ходжи Джаббора и Ходжи Самата. Якобы для мигрантов — грузчиков, торговцев и таксистов — они определили суммы фиксированной дани. Отказ платить неизбежно приводит к избиению и изгнанию с объектов; охрана рынков тоже играет по правилам, установленным Джаббором и Саматом.

«Могут без всяких причин не пустить на рынок, где находятся твоя точка и товар. И прямо заявляют: договоришься с Джаббором (или Саматом, в зависимости от того, кто крышует объект), тогда пустим. Могут избить. А потом придут и скажут: "Работал бы под Джаббором (или Саматом), этого бы не произошло — их люди бы заступились"», — рассказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что в 2012 году в ТЯК «Москва» жестоко избили молодого парня из Душанбе. А в 2015-м у рынка «Садовод» таксист самовольно взял клиента, не заплатив дань с поездки, за что тоже был сильно избит. Подобных случаев, по словам источника, десятки.

Впрочем, справедливости ради надо отметить: насколько достоверны подобные утверждения, доподлинно неизвестно («Лента.ру» ранее уже рассказывала о том, что к волнениям у ТЯК «Москва» с большой долей вероятности привели социальные, а не криминальные факторы). Но наличие этнической преступности в сфере торговли вряд ли может вызывать сомнения.

Народные промыслы

«Сферы влияния между этническими сообществами в столице строго распределены. К примеру, азербайджанцы преобладают только на "Фуд Сити". В ТЯК «Москва» и торговом комплексе "Садовод" наиболее сильны позиции китайцев и вьетнамцев», — говорит источник «Ленты.ру», знакомый с ситуацией.

По его словам, у каждого из этнических сообществ в Москве своя криминальная специализация. В частности, представители таджикских организованных преступных группировок (ОПГ) промышляют крупными грабежами, разбоями, а также налетами на перевозчиков наличных.

«Выглядит это так: на рынках, где торгуют те же азербайджанцы, работают таджики. В хозобслуге — грузчиками или дворниками. Однако на практике такие низкоквалифицированные рабочие нередко оказываются скрытыми аналитиками, которые незаметно выясняют, кто, когда и куда отвозит выручку. Эти данные поступают таджикам-силовикам, и те совершают разбойные нападения. После этого налетчики с добычей отправляются на родину», — объясняет наш собеседник.

Известный советский криминальный авторитет Анатолий Черкасов завещал: грабить надо тех, кто не пойдет в милицию. Азербайджанцы в этом плане — прекрасная мишень для таджиков-налетчиков, поскольку о разбойных нападениях на своих они обычно не заявляют в правоохранительные органы. С одной стороны, это выдало бы движение неучтенных наличных денег. С другой — жаловаться, обращаться за помощью к государству и признавать себя потерпевшими совершенно не укладывается в классические воровские традиции: это унизительно и неприемлемо. Впрочем, азербайджанские ОПГ едва ли можно назвать «бедными овечками», учитывая, что, по данным источника, они специализируются на похищениях людей.

«Конечно, говоря об этнической преступности, нельзя не упомянуть и наркоторговлю. Так, героин, поступающий из Афганистана, в значительной степени реализуется на улицах при помощи системы закладок и виртуальной торговли. Не последнюю роль в этом играют таджикские сотовые операторы. А цветочный бизнес, которым традиционно занимаются азербайджанцы, — это прикрытие контрабанды кокаина из стран Латинской Америки», — заключает он.

Цветы с изюминкой

«Торговля кокаином и героином в цветочных магазинах Москвы ведется уже несколько лет. Просто раньше это было не так явно, как сейчас. Я даже могу сказать, где находились торговые точки. Очевидцы замечали их на углу возле Киевского вокзала (рядом с одним из самых известных мест по продаже цветов в Москве — прим. «Ленты.ру»)», — рассказывает «Ленте.ру» председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

По его словам, схема простая: продавцы выходят из палаток с букетами на улицу, к проезжающим мимо авто, и предлагают купить цветы. Если видят, что перед ними «клиент», могут предложить и другой товар.

«Я уверен, что в МВД знают об этом, — продолжает борец с наркотиками. — Но поскольку задерживать одного-двух продавцов неэффективно, сотрудники, скорее всего, разрабатывают систему, чтобы эту схему накрыть. Сложность в том, что наркоторговцы действуют профессионально: точки и продавцы постоянно меняются».

Преступный бизнес пробрался к «цветникам» по двум причинам. Во-первых, отмечает Лушников, с мелкими торговыми точками проще договориться. Во-вторых — многие палатки работают круглосуточно. А наркотики, как правило, покупают поздно вечером или ночью. Продавцами в основном берут мигрантов — они не отказываются от быстрого и легкого заработка.

«Опиумные наркотики в Россию идут из Мексики и стран Латинской Америки, поскольку там их активно производят», — отмечает собеседник «Ленты.ру».

***

Как бы усердно ни рапортовали сотрудники правоохранительных органов о том, что проблема этнической преступности в столице преувеличена, на сегодняшний день очевидно: далеко не все гости Москвы отличаются законопослушностью. Более того, рассказы собеседников «Ленты.ру» свидетельствуют: представители этнических ОПГ занимаются целыми преступными направлениями, а их ресурсы столь велики, что позволяют доминировать на крупнейших торговых объектах мегаполиса. И подобное могущество достигается методами, далекими от закона.

Владимир Шарапов

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