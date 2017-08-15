Битва за общак

На днях СМИ сообщили, что вышедший из челябинской тюрьмы 48-летний вор в законе Эдуард Асатрян (Осетрина-старший) затевает передел воровского мира: в его планах — получить наследство легендарного Аслана Усояна (Дед Хасан). Якобы до 2012 года Асатрян считался правой рукой Усояна, а значит, его претензии обоснованы. Однако эксперты считают, что даже если у Осетрины-старшего и есть виды на наследство легенды воровского мира, воплотить их в жизнь будет непросто. «Лента.ру» попыталась разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли элиту российского криминала ожидают большие потрясения.

Беспокойные дни

7 августа издание Ura.ru сообщило, в криминальном мире активно обсуждается выход из тюрьмы Эдуарда Асатряна: он отсидел в колонии Верхнеуральска (Челябинская область) три года за хранение наркотиков. По данным издания, на свободе Осетрина-старший намерен заявить о своих притязаниях на наследство убитого четыре года назад Аслана Усояна. Правда, Асатряну при этом придется решать и другие серьезные проблемы. В частности, пока он был в тюрьме, воры в законе приостановили действие воровской короны его сына Сергея Асатряна (Сережа Бентли).

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Источник Ura.ru в другой правоохранительной структуре на условиях анонимности подтвердил, что Эдика Тбилисского выпустили из верхнеуральской тюрьмы 3 августа.

«Он полностью отбыл наказание. И, говорят, вылетел в Дагестан за новым паспортом», — сказал источник. Старший инспектор пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Антон Блинов информацию не подтвердил, но и не опроверг: по закону ведомство не может комментировать данные о «сидельцах».

Ura.ru отмечает, что криминальный мир с особым вниманием следит за тем, чем сейчас займется Эдик Тбилисский. Совсем недавно он был одним из самых влиятельных «воров в законе». До 2012 года Асатрян якобы считался правой рукой Деда Хасана — а значит, имеет право претендовать на его наследство.

Оппонент воровского короля

«Осетрина-старший сегодня — один из самых известных воров в законе среди армян — выходцев из Тбилиси. Известность в России к нему пришла в начале 1990-х годов, когда он попал в знаменитый Владимирский централ в одно время с тверским вором в законе Александром Северовым (Саша Север), которому посвящена знаменитая песня Михаила Круга. После этого Эдуард Асатрян осел в Москве, где живет до сих пор», — говорит редактор российского портала о криминальном мире страны «Прайм крайм» Виктория Гефтер.

Саня Север, Эдик Тбилисский и Гено Батумский в СТ-2 тюрьме, Владимирская область Фото: primecrime.ru

По словам Гефтер, вопреки информации, распространенной СМИ, на самом деле Асатряна в окружении Деда Хасана никогда не было. Напротив, Осетрина-старший был одним из немногих, кто решался в открытую противостоять политике Аслана Усояна. В частности, Асатрян выступал против заочных решений о раскороновании таких воров в законе, как Тариел Ониани (Таро), Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский).

«После убийства Деда Хасана Осетрина-старший, как один из лидеров воровской оппозиции, находившейся в России на свободе, попытался воспользоваться смятением в рядах противника и взять инициативу в свои руки, чтобы оттеснить от власти возможных преемников Деда Хасана из числа его приближенных: Юрия Пичугина (Пичуга), Василия Христофорова (Воскрес) и Дмитрия Чантурия (Мирон). В частности, он собирался предъявить претензии тогдашнему держателю общака Васе Воскресу. По нашей информации, Осетрина в течение долгого времени негласно вел параллельный бухучет и обнаружил крупную недостачу», — отмечает эксперт.

Провалившийся переворот

Эдуард Асатрян решил посягнуть на власть в воровском мире и получить руководство «главным офисом», который контролирует и распределят российский воровской общак. Конечно, было бы странно, если бы столь амбициозные планы Осетрине-старшему оказалось легко реализовать.

...2 апреля 2014 года Асатрян позвал Воскреса на разбор полетов. Для этого было выбрано символичное место — ресторан «Старый фаэтон» на Большой Никитской улице, который долгие годы служил Деду Хасану постоянной резиденцией. Именно там он и был убит снайпером 16 января 2013 года. В тот раз «Старый фаэтон» не обеспечил безопасность Усояна — и, по иронии судьбы, в случае с его оппонентом Осетриной-старшим история повторилась.

Захарий Калашов Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Вместо Воскреса в ресторан нагрянули полицейские из управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) и сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР). На встрече помимо Осетрины-старшего присутствовали семь воров в законе, у троих — Элгуджи Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Владимира Озерского (Вова Зюзя) и Ильгара Алиева (Ильгар) — был изъят героин в особо крупных дозах.

В итоге Осетрина-старший был дискредитирован — ведь он не смог обеспечить безопасность участников сходки. Четыре месяца спустя, в августе 2014 года, Эдуард Асатрян был задержан в Москве с кокаином и вскоре после этого приговорен к трем годам лишения свободы. Пока Осетрина-старший находился в заключении, в Россию вернулся Захарий Калашов (Шакро Молодой) и до прогремевшей перестрелки на Рочдельской улице занимал лидирующую позицию в воровском мире. По мнению Виктории Гефтер, позиции Шакро были настолько сильны, что Осетрина-старший не смог бы составить ему конкуренцию, даже находясь на свободе. Но сейчас Шакро «присел»», и его перспективы туманны.

Среди врагов

Эксперт отмечает: пару лет назад у Эдуарда Асатряна был шанс побороться за наследство Деда Хасана, но сейчас место российского «вора номер один» опять не вакантно: на воровском троне прочно обосновался Владимир Тюрин (Тюрик). Осетрина-старший только что освободился из мест лишения свободы, и ему нужно время на адаптацию. Кроме того, сейчас Асатрян деморализован тем, что его сын (Осетрина-младший) недавно был раскоронован. Плюс ко всему, у вора в законе уже нет команды сподвижников, на которых он мог бы опереться.

По словам Виктории Гефтер, в воровском мире у Осетрины-старшего сегодня больше врагов, чем друзей. Главные его оппоненты — Воскрес, Мирон, Вагиф Сулейманов (Вагиф Бакинский), братья Гело и Гизо Кардава, Валерий Фаризов (Валера Тбилисский), Гади Калоян (Оник), Георгий Джанелидзе (Гоги Питерский) и Нико Дгебуадзе (Ника Гагринский). В конфликтных ситуациях между этими людьми и обоими Асатрянами точки до сих пор не поставлены.

(Правда, по другим данным, формального раскоронования Бентли не было, и Осетрина-старший уже оспорил распространенную маляву. При этом назвать Асатряна дезориентированным полицейские отказываются — не та у него хватка. Но вот конфликты с другими лидерами преступного мира — факт, как говорится, научно-медицинский. И именно это в любом случае помешало бы Осетрине занять главное место в криминальной иерархии).

Так, в марте 2013 года его вместе с сыном избили оппонентами на воровской сходке. При этом, как отмечает «Прайм крайм», воры, находящиеся в Европе, поведение Осетрины-старшего признали достойным, а его избиение — неприемлемым. В августе 2014 года, вскоре после задержания, с Асатряном произошел еще один неприятный эпизод. Он прибыл в Бутырское СИЗО, где Вагиф Бакинский запустил через «положенца» Бутырки новый прогон: «Эдика вором не считать из-за имеющихся к нему вопросов». В итоге для Осетрины-старшего все обошлось: «прогон» Вагифа был отозван, а реноме Асатряна восстановлено — его полномочия подтвердили десять воров в законе.

Так что в целом положение Осетрины-старшего сегодня завидным не назовешь, и вряд ли сейчас он готов бороться за наследство Деда Хасана.

«По возвращении в Москву с ним была проведена профилактическая беседа, после которой у Асатряна вряд ли осталось желание делать революцию», — заключает Виктория Гефтер.