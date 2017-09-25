Чеченского вора в законе Азиза осудили за смертельное ДТП в состоянии опьянения

Грозненский районный суд Чечни вынес приговор 51-летнему вору в законе Азизу Батукаеву, известному в криминальных кругах, как Азиз, по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм».

Криминальный авторитет признан виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Вор в законе полностью признал свою вину.

Как отмечается в сообщении, 24 мая 2014 года в районе деревни Старые Атаги Батукаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercedes 500, врезался в автомобиль ВАЗ 2110 на скорости 120 км/ч, совершая по обочине запрещенный обгон. В результате аварии водитель ВАЗ, местный житель Магомед Ампукаев, погиб.

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Сам Батукаев, по данным ИА «Прайм Крайм», покинул место ДТП на попутном транспорте. В тот же день родственники криминального авторитета навестили семью погибшего, в доме которого у них произошло примирение по чеченским обычаям.

В апреле 2013 года Нарынский городской суд (Республика Кыргызстан) вынес решение о досрочном освобождении осужденного Батукаева из мест лишения свободы в связи с тяжелой болезнью. Вора в законе отпустили раньше на 8 лет, 3 месяца и 7 дней.

В тот же день Батукаев отбыл в Чечню. Как отмечает агентство, позже представленное суду медицинское заключение о смертельном диагнозе криминального авторитета был признано фальшивкой и его объявили в международный розыск.

В августе 2006 года Аламединский районный суд Киргизии приговорил вора в законе к 16 годам, 8 месяцам и 15 дням лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Батукаев был признан виновным в незаконном хранении оружия, наркотиков и организации массовых беспорядков. Эта судимость стала далеко не первой для криминального авторитета, чья

криминальная карьера началась еще во времена СССР.