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В Европе нашли спасение от высоких цен на газ

ЕК: переход на возобновляемые источники энергии снизит зависимость ЕС от газа

Фото: Shutterstock

Власти Европы нашли способ спастись от высоких цен на газ. Как заявила исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер, зависимость ЕС от газа снизится, если ускорить переход на возобновляемые источники. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Чем скорее мы придем к возобновляемым источникам энергии, тем скорее избежим пика скачков цен на ископаемые источники», — констатировала она. По словам Вестагер, нынешний скачок цен стал рекордным, и ЕС при этом импортирует наибольшую часть газа.

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Ранее 21 декабря фьючерс с поставкой на нидерландский хаб TTF превысил 2000 долларов за тысячу кубометров, а спустя несколько часов цена выросла до 2150 долларов — всего за день цена подскочила на 27 процентов.

Подорожание газа в Европе происходит на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему по территории Белоруссии и Польши. Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши.

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Платон Щукин
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