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Родители нашли мертвой двухлетнюю дочь в петербургской квартире

В Адмиралтейском районе Петербурга в квартире родители нашли тело двухлетней дочери

Фото: Shutterstock

Родители нашли тело двухлетней дочери в квартире Адмиралтейского района в центре Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ.

Пара сразу вызвала сотрудников полиции. По сведениям телеканала, признаков насильственной смерти выявлено не было. Отмечается, что семья двухлетней россиянки полная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Тело девочки направили для проведения экспертиз, которые установят истинную причину смерти.

Ранее в Калининградской области мужчина разбил голову чужому ребенку о деревянные ступени из-за плача.

Женщина с годовалым сыном пришла в гости к 50-летнему знакомому. По ее словам, в какой-то момент она задремала. Проснувшись, россиянка заметила отсутствие ребенка и вызвала полицию. Оперативники нашли тело ребенка на чердаке под диваном. Прибывшие медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, множество ссадин и кровоподтеков.

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Анна Щербакова
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