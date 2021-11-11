Россиянин разбил голову чужому ребенку из-за плача

В Калининградской области мужчина разбил голову чужому ребенку о деревянные ступени из-за плача, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, это произошло 10 ноября в поселке Тимирязево Славского района. Женщина с годовалым сыном пришла в гости к 50-летнему знакомому. По ее словам, в какой-то момент она задремала. Проснувшись, россиянка заметила отсутствие ребенка и вызвала полицию.

Оперативники нашли тело ребенка на чердаке под диваном. Прибывшие медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, множество ссадин и кровоподтеков.

На месте инцидента полицейские нашли молоток со следами крови и множество бутылок из-под алкоголя. Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

Ранее в Тольятти 32-летняя мать морила голодом новорожденного сына. В полицию обратились врачи, которых она не пустила в квартиру, где находился младенец. Россиянка препятствовала работе медиков — они в рамках патронажа обязаны были оказать медицинскую помощь ребенку.

