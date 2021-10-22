В России отчим бил детей трубой от пылесоса и заставлял часами кланяться иконам

В Кисловодске отчим долгое время избивал троих детей и заставлял часами учить псалмы и кланяться иконам. Об этом пишет KP.RU.

60-летний мужчина заставлял мальчиков вставать в 5:30 для утренней молитвы. Дети были обязаны совершить не менее 100 поклонов перед иконой, а за весь день — около тысячи. Также, прежде чем что-то сказать отчиму, дети должны были повторять фразу: «Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться?»

По словам детей, мужчина часто бил их тем, что попадало под руку, например, трубой от пылесоса, а чтобы поесть, сходить в туалет или одеться, необходимо было его разрешение. В случае провинности дети должны были есть с тарелок, лежащих на полу. По словам матери мальчиков, во время издевательств над детьми она была в командировках.

Из-за жестокого обращения старший ребенок, 12-летний мальчик, сбежал из дома, его нашли в 48 километрах от места жительства. Позже двоих детей удалось забрать родному отцу, который живет в Москве. По его словам, он заметил побои, однако в полиции отказали в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия заключения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что семья опекунов в алтайском селе систематически избивала четырех приемных детей. Уставшие терпеть побои мальчики сбежали. Односельчане рассказывали, что несовершеннолетних мальчиков били, морили голодом и издевались над ними.