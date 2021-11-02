В российском городе мать морила голодом младенца

В городе Тольятти 32-летняя мать морила голодом новорожденного сына. Об инциденте сообщается на сайте ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратились врачи, которых в квартиру, где находился младенец, не пустила мать. Россиянка препятствовала работе медиков — они в рамках патронажа обязаны были оказать медицинскую помощь ребенку.

«В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Врачи госпитализировали младенца, его жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее сообщалось, что семья опекунов в алтайском селе систематически избивала четырех приемных детей. Уставшие терпеть побои мальчики сбежали. Впоследствии детей удалось найти, их отправили в один из местных приютов. Односельчане рассказывали, что несовершеннолетних били, морили голодом и издевались над ними.