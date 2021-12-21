Предсказан рост кибератак в 2022 году

Количество атак программ-вымогателей в 2022 году вырастет. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

Журналисты ссылаются на отчет исследовательской компании Mandiant, которая составила список 14 главных прогнозов в информационной среде на 2022 год. Основным из них специалисты называют увеличение числа кибератак с целью похищения информации. Авторы предсказывают, что угроз со стороны хакеров станет больше, если правительства стран и новые технологии не смогут придумать адекватного ответа.

Кроме того, в 2022 году увеличится количество случаев распространения дипфейков — методики синтеза изображения, основанной на искусственном интеллекте. Данный метод будут применять для вымогательства личной информации. Эксперты Mandiant считают, что основная угроза будет идти со стороны России, Ирана, Китая и Северной Кореи.

«Перспективы угроз в 2022 году кажутся мрачными, поскольку участники программ-вымогателей становятся более агрессивными и умеют уклоняться от тактики защиты и переговоров», — подытожили авторы отчета.

В начале декабря специалисты компании Mandiant обвинили хакеров, якобы связанных с российскими спецслужбами, в новых попытках кражи информации. Считается, что в большинстве случаев хищение данных было «релевантно российским интересам».