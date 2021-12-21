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Представлен ноутбук с дырявым дисплеем

Компания Chuwi выпустила ноутбук с отверстием в экране

Изображение: chuwi.com

Chuwi представила ноутбук MiniBook X, который оснащен отверстием в дисплее. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель имеет 10,8-дюймовый экран разрешением 2K с соотношением сторон 16:10. В левом верхнем углу передней панели находится отверстие, в которое встроена фронтальная камера разрешением пять мегапикселей. По словам представителей Chuwi, MiniBook X является первым на рынке ноутбуком с «дырявым» дисплеем. Благодаря этому компьютер имеет тонкие экранные рамки.

Также выпущенное устройство получило процессор Intel Celeron N5100 с четырьмя ядрами и тактовой частотой до 2800 мегагерц. Модель оснащена 12 гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR4X и SSD-накопителем емкостью 512 гигабайт. Девайс имеет зарядное устройство мощностью 45 ватт.

MiniBook X появится в продаже в ближайшее время. Портативный компьютер оценили в 599 долларов или около 43 тысяч рублей.

В октябре Apple представила ноутбук MacBook Pro, который получил «монобровь» в стиле iPhone на экране. На экранном вырезе девайса расположены камера и прочие сенсоры. MacBook Pro доступен в двух вариантах — с экранами на 14 и 16 дюймов.

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Андрей Ставицкий
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