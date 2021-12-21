Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ида Галич раскрыла закулисье экстремального шоу на СТС

Ида Галич о шоу «Русский ниндзя» на СТС: были и слезы, и истерики, и разочарования
Ида Галич

Ида Галич. Фото: @galichida

Популярная блогерша, ведущая экстремального шоу «Русский ниндзя» на СТС Ида Галич раскрыла подробности съемок проекта, участники которого проходят полосу препятствий. О закулисье программы она рассказала в интервью журналу Hello!

Телеведущая отметила, что съемки программы проходили в Сочи. По ее словам, участники шоу боролись друг с другом восемь ночей подряд при низкой температуре. «Далеко не все участники уходили с полосы препятствий счастливыми. Были и слезы, и истерики, и разочарования», — вспомнила Галич.

Блогерша назвала шоу «Русский ниндзя» эмоциональным проектом. Она призналась, что сопереживала каждому участнику и даже сорвала голос. «Это реальная история — на съемочную площадку ко мне специально из Москвы приезжал врач-фониатор, чтобы хоть как-то восстановить мои надорванные голосовые связки», — добавила она.

«Русский ниндзя» — российский аналог популярного японского экстремального шоу Sasuke. Участники проекта, известные спортсмены, проходят полосу препятствий, соревнуясь за звание ниндзя. Ведущими российской версии шоу стали Ида Галич, рэпер Моргенштерн и регбист Василий Артемьев.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной
В российском городе в гипермаркете «Лента» произошел крупный пожар
Акции производителей электрокаров рухнули из-за провала плана Байдена
Молния посреди снегопада ударила в многоэтажку в Крыму и попала на видео
Актрисы «Секса в большом городе» высказались об обвиненном в насилии коллеге
Прокурор заявил о видевших пуск ракеты по MH17 свидетелях
Назван конкурент Москвы по ценам на жилье
Путин назвал причину расширения НАТО на восток
Женщина узнала о слежке за собой благодаря странным уведомлениям на телефоне
Россия защитила Арктику от иностранцев
Ида Галич раскрыла закулисье экстремального шоу на СТС
Шойгу заявил об историческом рекорде российской ядерной триады
В Белоруссии поставили ультиматум Литве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter