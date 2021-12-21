Ида Галич раскрыла закулисье экстремального шоу на СТС

Популярная блогерша, ведущая экстремального шоу «Русский ниндзя» на СТС Ида Галич раскрыла подробности съемок проекта, участники которого проходят полосу препятствий. О закулисье программы она рассказала в интервью журналу Hello!

Телеведущая отметила, что съемки программы проходили в Сочи. По ее словам, участники шоу боролись друг с другом восемь ночей подряд при низкой температуре. «Далеко не все участники уходили с полосы препятствий счастливыми. Были и слезы, и истерики, и разочарования», — вспомнила Галич.

Блогерша назвала шоу «Русский ниндзя» эмоциональным проектом. Она призналась, что сопереживала каждому участнику и даже сорвала голос. «Это реальная история — на съемочную площадку ко мне специально из Москвы приезжал врач-фониатор, чтобы хоть как-то восстановить мои надорванные голосовые связки», — добавила она.

«Русский ниндзя» — российский аналог популярного японского экстремального шоу Sasuke. Участники проекта, известные спортсмены, проходят полосу препятствий, соревнуясь за звание ниндзя. Ведущими российской версии шоу стали Ида Галич, рэпер Моргенштерн и регбист Василий Артемьев.