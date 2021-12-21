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Россиян предупредили о конце эпохи нелегальной аренды жилья

«Дом.рф»: новая цифровая платформа позволит вывести более 70% рынка аренды из серой зоны

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Институт развития «Дом.рф» предсказал, что к 2030 году в России удастся достичь заметных успехов в борьбе с нелегальным наймом жилья. По оценкам специалистов, новая цифровая платформа позволит вывести более 70 процентов рынка аренды квартир из серой зоны, пишет РБК.

С помощью сервиса от Минстроя россияне смогут быстро и безопасно заключать договоры с собственником, а также временно регистрироваться по месту жительства. «Дом.рф» займется созданием информационной системы учета документов о найме жилых помещений и разработкой системы, которая позволит перевести 100 процентов сделок по аренде недвижимости в онлайн-формат.

На сайте можно будет договориться о просмотре, забронировать понравившийся объект и подписать необходимые бумаги. Специалисты рассчитывают, что так удастся сделать рынок аренды жилья более прозрачным, привлечь средства от инвесторов и организовать мониторинг сферы найма. Таким образом, россиян предупредили о конце эпохи нелегальной аренды жилья.

По словам главы «Дом.рф» Виталия Мутко, в России сдают в аренду около 10 процентов жилого фонда. Во многих странах этот показатель гораздо выше, а аренда максимально прозрачна для государства — там власти могут оказывать поддержку рынку и запускать льготные программы, отметил чиновник.

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В начале декабря Минстрой разработал законопроект о Государственной информационной системе по аренде жилья (ГИС). На создание сервиса не стали выделять деньги из бюджета, вместо это власти планируют привлечь инвесторов, среди которых «Дом.рф».

Согласно новым правилам, собственники будут обязаны зарегистрироваться на платформе и указывать информацию о сроках договоров по сдаче квартир в аренду, а также размерах оплаты. В противном случае граждан предлагается штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, а компании на сумму до 50 тысяч рублей. По замыслу чиновников, в ближайшие пять-десять лет новый сервис поможет вывести в белую зону до 95 процентов рынка аренды. Сейчас проект обсуждается.

Нина Ташевская
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