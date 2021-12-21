Названы поддерживающие iOS 16 устройства

Apple сократит список поддерживающих актуальную версию iOS устройств. Об этом сообщает издание iPhonesoft.

По данным источников, в 2022 году без поддержки новой операционной системы останутся смартфоны iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения. Следующую версию iPadOS не получат планшеты iPad mini 4, iPad Air 2, iPad пятого поколения и iPad Pro 2015 года.

Также инсайдеры назвали минимальные системные требования для iOS 16. Устройства, которые можно будет обновить до новой ОС, должны работать на базе Apple A10 или более нового процессора. Кроме того, журналисты отметили, что Apple не будет признавать устаревшим плеер iPod touch седьмого поколения — модель также получит обновление до iOS 16.

Авторы полагают, что в операционной системе появятся новые функции виртуальной и дополненной реальности. Также ожидается редизайн: «С момента выхода iOS 7 в 2013 году дизайн ОС не претерпел серьезных изменений».

В июне 2021 года Apple анонсировала выход iOS 15. Поддержку актуальной ОС получили те же устройства, которые работали под управление iOS 14.