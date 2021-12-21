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Россиянам предрекли двузначные ставки по ипотеке

Глава Дом.РФ Мутко: ипотечные ставки на новостройки в 2022 году вырастут до 10-10,2%
Виталий Мутко

Виталий Мутко. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Глава Дом.РФ Виталий Мутко в интервью РБК предрек россиянам рост ипотечных ставок на жилье в новостройках в 2022 году до двузначных показателей.

Мутко пояснил, что после повышения Банком России ключевой ставки ставки ипотечные также начали расти и сейчас составляют примерно 9,2 процента. «В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта и выше», — пояснил он.

Вместе с тем Мутко предсказал остановку цен на жилье в регионах. Он отметил, что цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл». По словам Мутко, рост цен на жилье не превысит инфляцию, а в некоторых регионах даже остановится. В каких именно регионах цены могут перестать расти, он не сообщил. Однако такой прогноз реализуется, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции, указал он.

Марина Совина
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