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Российский мегапроект оказался под угрозой из-за дефицита «КамАЗов»

Стройка на трассе М12 Москва — Казань затруднилась из-за нехватки рабочих и спецтехники
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Строительство скоростной трассы М12 МоскваКазань начало затрудняться на фоне нехватки рабочей силы, а также из-за дефицита «КамАЗов». Об угрозе, под которой оказался российский мегапроект, пишет «Интерфакс».

Как рассказали в «Автодоре», сейчас на стройке не хватает спецтехники, которую заказывают у «КамАЗа». По словам представителя госкомпании Вячеслава Петушенко, машин нет, и «рынок все сметает». «Склады пустые — скорее всего, у нас заберут все, что мы успеем произвести в этом году. На следующий год мы все-таки не стали брать какие-то сверхамбициозные планы», — подтвердил гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин. В будущем году компания планирует произвести 45 тысяч автомобилей, 6000 пойдут на экспорт.

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Кроме того, из-за растущего дефицита сотрудников «КамАЗ» в этом году впервые привлек к работе около 450 трудовых мигрантов из Узбекистана, однако трудности с набором персонала сохраняются. Рабочих стало критически не хватать в связи с тем, что в период карантинных ограничений в 2020 году на удаленную работу пришлось отправить 1900 человек старше 60 лет.

Ранее в декабре стало известно, что на строительство автомагистралей в России выделили 128 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, части международного транспортного маршрута «Меридиан», который соединит Европу и Китай. По этой скоростной магистрали путь от Москвы до Казани займет 6,5 часа вместо более чем 12. Окончить строительство дороги планируют в 2024 году.

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Платон Щукин
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