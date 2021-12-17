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«КамАЗу» понадобились мигранты и заключенные

Глава «КамАЗа» Сергей Коготин: к работе могут привлечь заключенных по программе ФСИН

Фото: страница KAMAZ на Facebook

Из-за растущего дефицита сотрудников «КамАЗ» в этом году впервые привлек к работе около 450 трудовых мигрантов из Узбекистана однако трудности с набором персонала сохраняются. Об этом рассказал гендиректор автозавода Сергей Коготин, пишут «Ведомости».

Одной из возможностей решить проблему он назвал привлечение к труду заключенных по программе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По словам Коготина, предприятию понадобились новые сотрудники из-за пандемии коронавируса.

Рабочих стало критически не хватать в связи с тем, что в период карантинных ограничений в 2020 году на удаленную работу пришлось отправить 1,9 тысячи человек старше 60 лет. Были среди них и те, кто работал на конвейере, так что для них ограничения обернулись вынужденным отпуском. В итоге половина из ушедших на предприятие не вернулись.

Некоторые, рассказал гендиректор «КамАЗа», решили, что просто не будут больше работать, других останавливает страх заразиться коронавирусом. В целом на предприятии работает порядка 32 тысяч человек, поэтому потеря тысячи специалистов, в том числе многих высококлассных, довольно болезненна.

Проблема в том, что «КамАЗ» производит технику разного поколения. И если грузовики последнего поколения К5 требуют минимального вовлечения персонала, то поколение К3 требует специалистов по возрастному оборудованию. Автоматизировать линии бессмысленно, но недостаток наладчиков стал ощутим.

О массовом привлечении заключенных к гражданским работам в России заговорили в мае этого года. На тот момент речь шла о стройках, в первую очередь о модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. В июне вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что привлечь можно будет до 180 тысяч заключенных, но согласятся на такие работы 45-55 тысяч человек.

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