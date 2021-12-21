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Жена Карпина рассказала о поведении тренера после поражений

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина описала его поведение после поражений

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала об общении с супругом после неудачных матчей. Пара дала интервью в эфире «Матч ТВ».

Дарья Карпина подчеркнула, что у нее нет необходимости как-то особо подстраиваться под поведение мужа после неудачных матчей. «Все интуитивно. Такого правила, мол, не трогай, нет. Можем обсудить саму игру или вообще поговорить на другую тему», — отметила она. Жена тренера также подчеркнула, что речь идет скорее о поражениях времен работы Карпина в «Ростове»: когда он возглавил национальную команду, после игр супруги перестали видеться.

Она также подчеркнула, что Карпин не ведет себя закрыто после неудач. Специалист добавил, что может обсудить матч с супругой, и отметил, что Дарья хорошо ориентируется в футболе.

Карпин возглавил сборную России в июле после ухода из команды Станислава Черчесова. Сперва специалист совмещал должности в национальной команде и в Ростове, однако вскоре ушел из клуба. Под руководством Карпина сборная России пробилась в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Карпин известен по работе в «Спартаке», «Ростове» и испанской «Мальорке».

Николай Костюков
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