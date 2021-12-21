Хабаровский ТЮЗ стал лауреатом премии Правительства России

Хабаровский краевой театр юного зрителя получил премию Правительства России за спектакль «Два брата» по пьесе Евгения Шварца. Об этом сообщает портал «Глас народа».

Отмечается, что спектакль хабаровского ТЮЗа признан лучшей театральной постановкой по произведениям русской классики в 2021 году. В «Двух братьях» поднимается тема воспитания детей, при этом авторы постановки использовали современные визуальные решения, мультиэкраны и спецэффекты. Спектакль создавался в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что в Казани прошел IX музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей». В рамках фестиваля посетителям представили сочинения композиторов эпохи романтизма.