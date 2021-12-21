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Экосистема VK запустила всероссийский конкурс для учителей

Прием заявок на конкурс для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей» продлится до 22 января

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экосистема VK запустила всероссийский конкурс для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей». Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 декабря.

Известно, что прием заявок от учителей продлится до 20 января 2022 года. Участникам необходимо подготовить творческую работу в любом формате, в которой будет объяснено, как голосовые помощники могут разнообразить учебный процесс.

Согласно документу, созданный проект необходимо разместить на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #УчимсяСМарусей и пройти регистрацию на сайте конкурса. Итоги соревнования подведет оргкомитет, в который входят представители VK, Сферума и Учи.ру. Победители, которых объявят 31 января, получат колонки Капсула Мини с голосовым помощником Марусей.

«Мы надеемся, что конкурс станет площадкой для обмена идеями и опытом в этой сфере и еще больше учителей по-новому посмотрят на использование технологий ИИ в своих уроках», — заявил директор по технологиям искусственного интеллекта VK Андрей Калинин.

В сентябре в Большом Болдине прошел финал творческого конкурса «Всемирный Пушкин». Известно, что конкурс стартовал в 2016 году и за пять лет в нем приняли участие более полутора тысяч авторов из почти 40 стран мира.

Майя Пономаренко
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