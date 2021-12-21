Россиянка начала вязать из шерсти домашних животных и прославилась в сети

В сети распространились короткие ролики TikTok-блогерши с ником livingart_online. Екатерину Пискунову знают по необычным видео, в которых она мастерит поделки из листьев, мха, кукурузы, крапивы и коры, а также вяжет изделия из шерсти домашних питомцев. На ее ремесло обратило внимание Ruposters.

Блогерша в одном из видео призвала пользователей не выкидывать кошачью шерсть и показала, как сделала фигурку миниатюрного кота. Россиянка расчесала питомца, а затем сваляла из его шерсти игрушку, вставила стеклянные глазки и повязала зеленый шарф. Таким образом, заявила россиянка, она и шерсть питомца вычистила, и «собрала второго кота за бесплатно». Ее видео оценили почти 105 тысяч пользователей.

В еще одном коротком ролике женщина подошла к мейн-куну рыжей окраски, прочесала его щеткой и всю шерсть положила в стакан. Затем она сделала из нее нитки и связала платок. Мастерица повязала его на кота и показала итог остальным пользователям. Запись россиянки набрала почти 59 тысяч лайков.

В последнем ролике мастерица показала, «как из хаски сделать хаски». Блогерша прочесала шерсть собаки и сваляла нитки. Уже из них она связала игрушку, которая почти в точности напоминает ее питомца.

Ранее стало известно про екатеринбурженку, которая несколько лет назад открыла для себя новое хобби — валяние из шерсти. Надежда Мехоношина посмотрела ролики в интернете и начала изготавливать реалистичные портреты животных. В итоге она покорила россиян своими работами. Женщина смогла повторить вид кота и собаки исключительно по паре фотографий, сделав утонченную работу и скопировав цвет шерсти животных и их взгляды.