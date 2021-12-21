Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Против бывшего зампреда фонда соцстрахования закрыли дело о миллиардах рублей

«Ъ»: суд прекратил дело экс-зампреда ФСС Ковалевского о злоупотреблениях на 4 млрд. рублей

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Симоновский районный суд Москвы закрыл уголовное дело против бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, которого обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями, причинившем ущерб на четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигурант дела был освобожден от уголовной ответственности по его просьбе. Дело прекращено за истечением сроков давности, что является не реабилитирующим обстоятельством. Ему вменялись злоупотребления при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах». Ковалевский полностью признал вину в совершении преступления. Несмотря на закрытие дела, экс-чиновник остался под домашним арестом, а материалы о попытке мошеннического хищения еще двух миллиардов рублей переданы ФСБ для дополнительного расследования.

С системы «Соцстрах», на которой хотел заработать Ковалевский, суд снял арест и закрепил в собственности за ФСС. Иск фонда к бывшему зампреду на 3,7 миллиарда рублей также предстоит рассмотреть суду. Для его обеспечения под арестом остается недвижимость Ковалевского: коттедж в подмосковном Домодедово, 150-метровая квартира в Сочи, автомобиль Mercedes, банковский счет на 42 миллиона рублей и другие активы.

Ковалевский пришел в ФСС в 1997 году и провел кардинальную реорганизацию компьютерного обеспечения ведомства, в том числе создал систему «Соцстрах» по автоматизации и учету деятельности фонда. В 2010 году он был вынужден уволиться из ведомства по требованию Генпрокуратуры, выявившей нарушения в ФСС. После отставки Ковалевский стал преподавать в МИФИ. Тогда же ФСБ возбудила против него уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
США и Великобритания решили тайно защитить Украину от российских кибератак
Незнакомец застрелил продавца магазина в Забайкалье
В популярной пляжной стране туристов решили защитить с помощью женщин
Любовницы женатых мужчин рассказали о планах их возлюбленных на Рождество
На Украине назвали шантажом отказ «Газпрома» увеличить транзит газа
Трое россиян погибли после употребления суррогатного алкоголя
Против бывшего зампреда фонда соцстрахования закрыли дело о миллиардах рублей
Россиянам раскрыли новую схему обмана мошенников
Черчесов высказался о возможности помощи Карпину в сборной России
В Москву пришел арктический холод с 30-градусными морозами
Раскрыт iPhone 14 Pro
Россиян предупредили об опасности использования масел в квартире
Стало известно о пострадавших в ДТП с губернатором Кузбасса Цивилевым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter