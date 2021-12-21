Против бывшего зампреда фонда соцстрахования закрыли дело о миллиардах рублей

Симоновский районный суд Москвы закрыл уголовное дело против бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, которого обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями, причинившем ущерб на четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигурант дела был освобожден от уголовной ответственности по его просьбе. Дело прекращено за истечением сроков давности, что является не реабилитирующим обстоятельством. Ему вменялись злоупотребления при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах». Ковалевский полностью признал вину в совершении преступления. Несмотря на закрытие дела, экс-чиновник остался под домашним арестом, а материалы о попытке мошеннического хищения еще двух миллиардов рублей переданы ФСБ для дополнительного расследования.

С системы «Соцстрах», на которой хотел заработать Ковалевский, суд снял арест и закрепил в собственности за ФСС. Иск фонда к бывшему зампреду на 3,7 миллиарда рублей также предстоит рассмотреть суду. Для его обеспечения под арестом остается недвижимость Ковалевского: коттедж в подмосковном Домодедово, 150-метровая квартира в Сочи, автомобиль Mercedes, банковский счет на 42 миллиона рублей и другие активы.

Ковалевский пришел в ФСС в 1997 году и провел кардинальную реорганизацию компьютерного обеспечения ведомства, в том числе создал систему «Соцстрах» по автоматизации и учету деятельности фонда. В 2010 году он был вынужден уволиться из ведомства по требованию Генпрокуратуры, выявившей нарушения в ФСС. После отставки Ковалевский стал преподавать в МИФИ. Тогда же ФСБ возбудила против него уголовное дело.