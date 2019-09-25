ФСБ впервые добилась ареста компьютерной программы

Лефортовский суд Москвы наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Решение принято впервые в истории российского судопроизводства по ходатайству следователя ФСБ, занимающегося делом чиновника. Под обеспечительную меру попала созданная 60-летним Ковалевским единая интегрированная информационная система «Соцстрах». Суд признал компьютерную программу орудием преступления.

По версии следствия, Ковалевский зарегистрировал права на использование созданной им компьютерной программы, внедрил ее в ФСС и получил вознаграждение. Тем самым Ковалевский причинил крупный ущерб фонду, который признан потерпевшим по делу, полагает ФСБ. Обвиняемый свою вину отрицает.

Издание отмечает, что, помимо ФСС, чиновник также разрабатывал компьютерные системы для налоговой службы и правительства Москвы. Ковалевский считается высокопрофессиональным специалистом в области создания информационных систем. Он с отличием окончил МИФИ по специальности «автоматизированные системы управления реального времени», защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Ковалевский пришел в ФСС в 1997 году и провел кардинальную реорганизацию компьютерного обеспечения ведомства, в том числе создал систему «Соцстрах» по автоматизации и учету деятельности фонда. В 2010 году он был вынужден уволиться из ведомства по требованию Генпрокуратуры, выявившей нарушения в ФСС. После отставки Ковалевский стал преподавать в МИФИ. Тогда же ФСБ возбудила против него уголовное дело.

В настоящий момент бывший чиновник находится на лечении.

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