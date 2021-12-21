Назван самый популярный в 2021 году у туристов регион России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самые популярные в 2021 году у отечественных организованных туристов российские регионы. Ее слова приводит «Интерфакс».

По данным АТОР, общий прирост турпотока в организованном сегменте на внутреннем рынке по сравнению с прошлым годом составил примерно 30 процентов. «Динамика очень впечатляющая. Плюс 30 процентов, пускай к не очень хорошему 2020 году — это, на наш взгляд, очень важно», — заявила эксперт.

Ломидзе рассказала, что рейтинг востребованных туристических направлений в 2021 году возглавил Краснодарский край. На втором месте разместился Крым, на третьем — Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Ставропольский край, Владимирская, Ярославская, Тверская, Тюменская области, Карелия и Татарстан.

Специалист также отметила, что текущий год можно назвать один из самых сложных для внутреннего туристического рынка. «С одной стороны, кешбэк, показавший невероятную эффективность. (...) С другой стороны, регионы один за другим вводили ограничения, не всегда объяснимые и логичные для туристов и участников рынка», — отметила она.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края из-за коронавируса ужесточили ограничения для туристов с 30 декабря. Теперь путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации против COVID-19 или прохождении ее первого этапа, либо справку о перенесенном заболевании.