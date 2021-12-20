В Краснодарском крае ужесточили правила заселения в отели для туристов

Власти Краснодарского края из-за коронавируса ужесточили ограничения для туристов с 30 декабря — вводится система QR-кодов. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации против COVID-19 или прохождении ее первого этапа, либо справку о перенесенном заболевании.

Непривитые отдыхающие обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа, и подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. При этом обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно.

Ранее в декабре власти края решили при необходимости открыть обсерваторы для прибывающих туристов из-за возможного распространения омикрон-штамма COVID-19. По словам вице-губернатора Игоря Галася, регион должен быть готов при выявлении нового штамма в течение суток открыть обсерваторы в городах с международным сообщением.