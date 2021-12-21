Главу НАТО назвали плюющей в глаза Кремлю марионеткой Вашингтона

Экс-замминистра финансов США по экономической политике Поль Крэг Робертс написал статью, в которой заявил о своем отношении к НАТО и Кремлю. Соответствующий материал появился не его персональном сайте.

Он назвал альянса Йенса Столтенберга «дешевой гнилой марионеткой Вашингтона», которая «плюнула в глаза Кремлю своим ответом» на требования России по гарантиям безопасности и «послала его к черту».

Автор материала также поинтересовался, будут ли в Кремле и дальше делать вид, что увидели такого заявления. Робертс выразил мнение, что Кремль оказался в тупике из-за «проамериканского интеллектуального класса» и «оплаченных ЦРУ» протестно настроенных граждан.

Ранее Столтенберг дал ответ на предложения МИД РФ по гарантиям безопасности. По его словам, договор между Россией и НАТО должен учитывать интересы Украины. «Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России», — заявил Столтенберг. По его словам, в заключении подобного соглашения стороны должны консультироваться с европейскими партнерами НАТО, включая Украину.